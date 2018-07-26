Более 100 000 клиентов Tesla отменили заказы на Model 3

Tesla не может удовлетворить спрос на электроавтомобили, поэтому, по статистике, почти каждая четвертая машина из полумиллиона предварительно заказанных Model 3 была отменена. Клиенты, которые первыми купили электроседан, должны были заплатить в общей сложности около $3,5 тыс. : 1 тыс. в качестве предоплаты и еще 2,5 — за выбор версии. Полная сумма — $35 тыс. — будет оплачиваться при поставке машины. Многие, однако, уже теряют терпение, поскольку годик надо подождать, чтобы автомобиль был собран, а если вы ждете базовую версию, срок ожидания продлится аж до 2020 года. Tesla планировала поставить до конца года 100 тыс. автомобилей. Однако, учитывая проблемы первого полугодия, это вряд ли произойдет. Чтобы достичь такого результата, заводы компании должны были производить к декабрю 2018 года на 27% больше автомобилей, чем ранее. Производство на заводе Gigafactory во Фримонте (Невада, США) выросло, но искомые полмиллиона автомобилей в год, обещанные к 2016, по-прежнему недостижимы. Однако состояние компании не так плохо, хотя именно такой вывод можно было бы сделать из проблем компании и снижения цен на акции Tesla. Model 3 очень выгодна. Каждая проданная машина дает компании 30% прибыли. Кроме того, 10 июля Tesla был открыт еще один завод Tesla, на сей раз в Шанхае. Таким образом, Илон Маск может избежать санкций, ставших результатом торговой войны между США и Китаем и ударивший по Tesla.

Читайте также: Утечка про Tesla Model Y: производство стартует в 2020