Свыше 100000 клиентов Tesla отменили предзаказы на Model 3

В процессе производства автоновинки Model 3 возникли некоторые проблемы. Компания Маска не успевает удовлетворить спрос на новую автомодель.

На этом фоне посыпались отказы от предзаказов на покупку новой автомодели Tesla . Как стало известно, из 500000 оформленных предзаказов, около 100000 были отменены.

Для того, чтобы получить гарантированно свой автомобиль в нужной комплектации и цвете, клиенту было необходимо внести 3500 долларов предоплаты.

Из этой суммы 1000 долларов взималась за «бронирование» и еще 2500 долларов за подборку оснащения и модификации. Когда автомобиль будет поставлен, клиент доплатит до полной стоимости (35000 долларов).

Среди почитателей автобренда пошли шатания. Некоторые клиенты утратили терпение. Особенно, если смотреть с той позиции, что реальные объемы производства компании Tesla действительно выросли.

Но этот рост не покроет планов Маска на 2018 год. В этом году необходимо было произвести не много не мало — 100000 автомобилей Model 3.