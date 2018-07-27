Самые доступные иномарки России резко подорожали

Теперь самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией, как часто называют хэтчбек Ravon R2 , продается минимум за 489 000 рублей. В топовой комплектации машина оценена в 559 000. Nexia можно купить за 499 000 — 599 000 рублей, R4 — за 529 000 — 659 000, а Gentra — за 569 000 — 699 000 рублей.

О том, что Ravon могут сильно подорожать, "РГ" сообщала еще 10 мая. Наш источник предполагал, что цены должны вырасти сразу на 200 тысяч рублей, объясняя это решением руководства автоконцерна GM Uzbekistan. В представительстве Ravon тогда сообщили, что действительно предстоит пересмотр цен — из-за изменений курсов национальных валют России и Узбекистана и повышением ставок утилизационного сбора в РФ. При этом напомнили, что компания ориентируется "на массовый сегмент автомобильного рынка, в котором цена является одним из ключевых критериев выбора", а потому о росте стоимости на 200 тысяч речь не идет.

Впрочем, не исключено, что нынешнее повышение цен — не окончательное.

"Однозначно цены на экспорт будут повышаться. У нас единая цена для всех экспортных рынков, поэтому цены будут расти и в России, и в Казахстане, и в других местах. Сейчас рассматривается несколько сценариев. Так, может быть увеличение на 10%, 15%, 20% и 25%", — рассказал в начале июня агентству Sputnik глава госкомпании "Узавтопром" (соучредитель СП GM Uzbekistan) Умиджан Салимов.