Ещё
В России резко подорожали самые доступные авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России резко подорожали самые доступные авто 

Рамблер 1 час назад
Самая дешевая иномарка в России подорожала, сообщает «Российская газета».
В марте СМИ опубликовали список самых доступных россиянам автомобилей. Возглавили его их «соотечественники» — седан Lada Granta (от 399,9 тысячи рублей), Lada Priora (от 414,9 тысячи) и лифтбек Lada Granta (от 424,9 тысячи), — а четвертое место заняло детище узбекского автопрома Ravon R2 (от 439 тысяч).
Теперь же стало известно, что производитель повысил цены на Ravon для россиян, причем не только на R2, стоимость которого отныне начинается с 489 тысяч, но и на другие модели. Например, самый дешевый Ravon Nexia обойдется в 499 тысяч, Ravon R4 — в 529 тысяч, а Ravon Gentra — в 569 тысяч.
В мае СМИ сообщали, что компания GM Uzbekistan, производящая автомобили Ravon, намерена поднять цены на свою продукцию в связи с колебаниями курсов российской и узбекской валют.
Комментарии26  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым поедет по-новому21
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка3
АвтоВАЗ вернется к «безвтыковым» моторам
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин2
Opel может вернуться на российский рынок
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение