В России резко подорожали самые доступные авто 

Самая дешевая иномарка в России подорожала, сообщает «Российская газета».
В марте СМИ опубликовали список самых доступных россиянам автомобилей. Возглавили его их «соотечественники» — седан Lada Granta (от 399,9 тысячи рублей), Lada Priora (от 414,9 тысячи) и лифтбек Lada Granta (от 424,9 тысячи), — а четвертое место заняло детище узбекского автопрома Ravon R2 (от 439 тысяч).
Теперь же стало известно, что производитель повысил цены на Ravon для россиян, причем не только на R2, стоимость которого отныне начинается с 489 тысяч, но и на другие модели. Например, самый дешевый Ravon Nexia обойдется в 499 тысяч, Ravon R4 — в 529 тысяч, а Ravon Gentra — в 569 тысяч.
В мае СМИ сообщали, что компания GM Uzbekistan, производящая автомобили Ravon, намерена поднять цены на свою продукцию в связи с колебаниями курсов российской и узбекской валют.