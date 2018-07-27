В России резко подорожали самые доступные авто

Самая дешевая иномарка в России подорожала, сообщает « Российская газета ».

Теперь же стало известно, что производитель повысил цены на Ravon для россиян, причем не только на R2, стоимость которого отныне начинается с 489 тысяч, но и на другие модели. Например, самый дешевый Ravon Nexia обойдется в 499 тысяч, Ravon R4 — в 529 тысяч, а Ravon Gentra — в 569 тысяч.

В мае СМИ сообщали, что компания GM Uzbekistan, производящая автомобили Ravon, намерена поднять цены на свою продукцию в связи с колебаниями курсов российской и узбекской валют.