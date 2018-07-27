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Первый беспилотник Subaru представят в 2020 году
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Первый беспилотник Subaru представят в 2020 году 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Subaru представит свой первый в истории автомобиль, оснащенный системой автономного управления, уже в 2020 году. Согласно информации, опубликованной японскими СМИ, автопроизводитель уже проводит испытания новинки на специально построенном на острове Хоккайдо полигоне, на котором воссозданы участки многополосных автострад и различные типы поворотов.
Сообщается, что первый этап разработки беспилотника Subaru завершит в 2020 году — это будет доступный автопилот второго уровня, способный самостоятельно управлять автомобилем на некоторое время по многополосной загородной дороге с поворотами и сменой полос движения.
По предварительным данным, бесплотник «Субару» создается на основе современной системы EyeSight, базой для которой служит цветная стереокамера. Дополнительно в нее будут интегрированы радары, электронные карты, а также модуль использования сигналов GPS.
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