Ещё
Екатеринбурженка отсудила у «Лукойла» 210 тысяч за то, что машину заправили дизелем вместо бензина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатеринбурженка отсудила у «Лукойла» 210 тысяч за то, что машину заправили дизелем вместо бензина 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Жительница Екатеринбурга Марина выиграла суд у «Лукойл-Пермнефтепродукта». В январе этого года она заехала на АЗС на Высоцкого, 49, заправщик залил 10 литров топлива. Но через какое-то время ее Hyundai Creta заглох. В сервисе выяснилось, что в бак залили не то топливо.
— Были проведены ремонтные работы по сливу топлива, смене топливного фильтра, промывке системы, рекомендована замена катализатора, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — Согласно экспертному заключению ООО «Грант-2001», причиной выхода катализатора из рабочего состояния явилось смешивание двух видов топлива — бензина и дизельного топлива. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 112 364 рубля.
Женщина написала претензию в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» о возмещении причиненного ущерба, но продавец оставил ее без удовлетворения. Тогда она подала иск в Кировский районный суд и попросила взыскать с компании 159 338 рублей ущерба и 30 000 рублей морального вреда.
Первая инстанция требования удовлетворила частично и постановила взыскать 124 823 рубля в возмещение убытков, 2 тысячи рублей — в счет компенсации морального вреда, 63 411 рублей — штраф, 15 тысяч рублей — расходы по оплате услуг представителя, 5 тысяч рублей — для оплаты услуг эксперта.
«Лукойл-Пермнефтепродукт» обжаловал решение в Свердловском областном суде, но апелляция оставила его без изменения.
В пресс-службе компании обещали прокомментировать ситуацию позже.
В 2016 году в Екатеринбурге женщина отсудила больше 70 тысяч рублей у компании «Газпромнефть-Урал» за разбавленный бензин.
e1.ru: последние новости
Приставы арестовали Range Rover у екатеринбуржца, который задолжал ребенку 2,2 миллиона Группа разбора: история екатеринбуржца, который выкупил свое авто у полицейского в Казахстане Страшное ДТП: по дороге на Верхнюю Сысерть лоб в лоб столкнулись два квадроцикла - четверо погибших
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео7
Крым поедет по-новому
С-класс: обновление или переделка
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение