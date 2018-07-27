Екатеринбурженка отсудила у «Лукойла» 210 тысяч за то, что машину заправили дизелем вместо бензина

Жительница Екатеринбурга Марина выиграла суд у «Лукойл-Пермнефтепродукта». В январе этого года она заехала на АЗС на Высоцкого, 49, заправщик залил 10 литров топлива. Но через какое-то время ее Hyundai Creta заглох. В сервисе выяснилось, что в бак залили не то топливо.

— Были проведены ремонтные работы по сливу топлива, смене топливного фильтра, промывке системы, рекомендована замена катализатора, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — Согласно экспертному заключению ООО «Грант-2001», причиной выхода катализатора из рабочего состояния явилось смешивание двух видов топлива — бензина и дизельного топлива. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 112 364 рубля.

Женщина написала претензию в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» о возмещении причиненного ущерба, но продавец оставил ее без удовлетворения. Тогда она подала иск в Кировский районный суд и попросила взыскать с компании 159 338 рублей ущерба и 30 000 рублей морального вреда.

Первая инстанция требования удовлетворила частично и постановила взыскать 124 823 рубля в возмещение убытков, 2 тысячи рублей — в счет компенсации морального вреда, 63 411 рублей — штраф, 15 тысяч рублей — расходы по оплате услуг представителя, 5 тысяч рублей — для оплаты услуг эксперта.

«Лукойл-Пермнефтепродукт» обжаловал решение в Свердловском областном суде, но апелляция оставила его без изменения.

В пресс-службе компании обещали прокомментировать ситуацию позже.

В 2016 году в Екатеринбурге женщина отсудила больше 70 тысяч рублей у компании «Газпромнефть-Урал» за разбавленный бензин.