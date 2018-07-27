На «Лукойле» залили солярку вместо бензина

Владелица кроссовера отсудила крупную сумму за ошибку на АЗС.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Владелица кроссовера Hyundai Creta решила заправиться на АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт». Дежуривший у колонки заправщик по неизвестной причине посчитал, что кроссоверу нужен дизель — и залил в бак 10 литров солярки. Отметим, что в России у Creta вообще нет дизельной модификации.

Ничего не подозревающая автомобилистка заплатила за топливо и уехала. Однако вскоре автомобиль заглох, тогда и обнаружилась ошибка сотрудника заправки.

Иномарку отправили в ремонт, который обошелся владелице более чем в 100 тыс. рублей. Женщина обратилась к АЗС с требованием возместить ущерб, однако в компании ей отказали. Тогда автомобилистка подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Судья постановил взыскать с заправки 124 823 рубля в счет возмещения убытков, 2 тыс. рублей морального ущерба, 63 411 рублей штрафа, 15 тыс. рублей в счет возмещения расходов на услуги представителя и 5 тыс. рублей — за экспертизу. Таким образом, общая сумма превысила 210 тыс. рублей.

Примечательно, что в «Лукойл-Пермнефтепродукт» вину не признали и попытались оспорить решение в апелляционном суде. Представитель компании заявил, что женщине следовало быть более внимательнее при покупке топлива, а также указал на недоказанность причинно-следственной связи между действиями ответчика и поломкой кроссовера. Судья Свердловского областного суда, в свою очередь, обратил внимание, что связь существует, и оставила решение нижестоящей инстанции в силе.

Как сообщал «Авторамблер», похожий случай ранее произошел в городе Белогорске. Там водитель снял на видео колонку, которая «заливала» воздух вместо бензина.