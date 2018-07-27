Приставы арестовали Range Rover у екатеринбуржца, который задолжал ребенку 2,2 миллиона 

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у екатеринбуржца семилетний Range Rover Evoque. Машину забрали из-за огромного долга по алиментам. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина задолжал своему ребенку больше 2,2 миллиона рублей.
— Погашать задолженности должник не торопился, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении машины, — сказали приставы.
Когда они приехали, екатеринбуржец добровольно отдал кроссовер, машину арестовали и отправили на ответственное хранение взыскателю. Если долг так и останется непогашенным, машину продадут на торгах.
Дорогие машины арестовывают и не только из-за таких внушительных долгов. На днях екатеринбуржец остался без новенького Lexus — мужчина задолжал налоговой 45 тысяч рублей. Другой житель Екатеринбурга лишился кроссовера BMW из-за миллионного долга. А предприимчивый житель Берёзовского изменил свою фамилию, чтобы скрыть авто, но машину всё равно нашли.