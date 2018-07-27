Приставы арестовали Range Rover у екатеринбуржца, который задолжал ребенку 2,2 миллиона

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у екатеринбуржца семилетний Range Rover Evoque. Машину забрали из-за огромного долга по алиментам. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина задолжал своему ребенку больше 2,2 миллиона рублей.

— Погашать задолженности должник не торопился, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении машины, — сказали приставы.

Когда они приехали, екатеринбуржец добровольно отдал кроссовер, машину арестовали и отправили на ответственное хранение взыскателю. Если долг так и останется непогашенным, машину продадут на торгах.