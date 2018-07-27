Мошенники нашли новый способ обмана автомобилистов России

В России участились случаи нового вида мошенничества. Оно связано с выдачей электронных полисов ОСАГО.

О нарушении закона вологжан предупреждает Центробанк . По словам специалистов, в процессе всегда замешан посредник. Он занижает стоимость страховки, вводя на сайте страховой компании неверные данные об автомобиле или же вовсе отмечает его как мотоцикл. После получения от страховщика полиса в документ с помощью обычного графического редактора вносятся изменения. Автовладелец платит за полис уже реальную сумму страховки.

При этом страховщик не получает полную страховую премию, что является поводов для признания такого полиса недействительным. То есть в случае ДТП автовладельцу придется самостоятельно нести ответственность.

Как сообщает «Российская газета», Банк России предупреждает, что страховая компания вправе отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде, если электронное заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению автомобилем.