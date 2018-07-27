Разгрузить Феодосию: Крым поедет по-новому

Власти Крыма назвали меры, которые, по их мнению, помогут разгрузить проблемный участок дороги в районе Феодосии. С 1 августа изменится схема движения на участке дороги от Батального до Первомайского под Феодосией, а также вводится ограничение движения грузовиков в дневное время суток. Эксперты «Газеты.Ru» отмечают, что полностью избавиться от пробок поможет только новая трасса.

После поручения главы Крыма Сергея Аксенова предоставить в течение недели план о ликвидации самой проблемной автомобильной пробки в районе Феодосии Госкомитет дорожного хозяйства Республики Крым предпринимает дополнительные меры для минимизации регулярных многокилометровых пробок, возникающих на автомобильной дороге Керчь-Симферополь в районе города Феодосия. С первого августа на данном участке меняется схема движения.

«Совместно с Министерством транспорта, администрацией города Феодосия и ГИБДД реализуется новая схема движения автотранспорта, в связи с чем с первого августа вводится временное ограничение движения грузового транспорта в дневное время от Батального до Первомайского», — сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

Минтранс Республики Крым

Для реализации новой схемы движения до первого августа ГУП РК «Крымавтодор» установит соответствующие информационные панно и знаки, которые обеспечат проезд грузового транспорта по следующему пути объезда: город Феодосия — поселок Владиславовка — село Каменское — село Семисотка — село Батальное.

Минтранс Республики Крым

Кроме того, в дневное время будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильной дороге Керчь — Феодосия — Симферополь на участке от Батального до Симферополя.

Подобная мера вводится в связи с увеличившимся транспортным потоком на данной автомобильной дороге в разгар курортного сезона.

Ограничение движения будет действовать для всех грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, в период с 15 августа по 15 сентября 2018 года с 10:00 до 22:00 часов.

При этом в дневное время для большегрузов проработана временная схема объезда через Каменское — Владиславовка — Советский — Нижнегорский — Красногвардейское.

Минтранс Республики Крым

В свою очередь, Министерство транспорта Крыма и администрация Феодосии проинформируют пассажирских перевозчиков об изменениях междугородних пассажирских маршрутов. Теперь будет запрещен левый поворот с улицы Федько и улицы Дружбы. Кроме того, будет организована эвакуация припаркованных в неположенных местах автомобилей на данных участках дороги.

В пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма многокилометровые пробки объясняют стремительным ростом трафика через Крымский мост.

«С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны. Весь этот трафик лег в первую очередь на дорогу Керчь — Симферополь», — утверждают в Госкомитете.

Отмечается, что за 2,5 месяца Крымским мостом воспользовалось столько же легковых автомобилей и автобусов, сколько перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год.

Одновременно в Республике Крым в настоящее время идут масштабные стройки автомобильных дорог. Прежде всего, это реализация проекта строительства скоростной трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя, которая станет основой новой дорожной сети Крыма. Таким образом, предполагается, что нагрузка на участок трассы Керчь-Симферополь будет снижена после открытия движения по «Тавриде» в двухполосном исполнении в декабре этого года. В том числе до конца 2018 года планируется открыть движение по десяти новым транспортным развязкам.

«На сегодняшний день общая готовность «Тавриды» составляет 35%. На первой очереди строительства от Керчи до Симферополя (190 км) уложено почти 100 км асфальтобетона в двухполосном исполнении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что многие водители начали жаловаться на глухие пробки в обоих направлениях, образующиеся на участке дороги от поселка Приморский до Феодосии.

Как рассказывали автомобилисты в сети, многокилометровые заторы образуются с самого утра и до позднего вечера, в результате чего людям приходится часами стоять на жаре.

Причина образования затора в интенсивном потоке отдыхающих и фур, с которыми местные дороги просто не справляются. Однако даже после завершения новой трассы «Таврида» полностью избавиться от пробок не получится. По всей вероятности, это удастся только в 2020 году, когда будет открыто железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, что позволит переправлять большую часть грузов именно по железной дороге и не загружать трассы фурами.

После того как на ситуацию в районе Феодосии отреагировали федеральные СМИ, комментировать неприятную ситуацию пришлось и руководству республики. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов в течение недели поручил предоставить план о ликвидации самой проблемной автомобильной пробки, которая образуется неподалеку от Феодосии с началом курортного сезона.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что пробки на дорогах в Крыму образуются из-за низкой пропускной способности.

«Одна полоса для такого интенсивного туристического потока — это критически мало. Естественно, те меры, которые предлагаются, положительно скажутся на ситуации. Только я не представляю, как на улучшение дорожной обстановки скажется объезд: если перебазировать пробку из одного места в другое, это кардинально ничего не поменяет.

А вот ограничение по времени на 15-20% поможет разгрузить эту трассу. Насовсем избавиться от пробки поможет только новая трасса, которая позволит двигаться автомобилям с разным скоростным режимом», — предположил Канаев.

Эксперт, который сам недавно ездил в Крым на машине, рассказал о состоянии дорог на полуострове.