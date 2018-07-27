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В Луховицах отремонтировали мост
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В Луховицах отремонтировали мост 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Мост через Черную реку отремонтировали в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
В полном объеме отремонтирован участок дороги М5 «Урал» — Коломна-М5 «Урал» на 121 километре трассы. Уточняется, что рабочие заменили дорожное покрытие, отремонтировали опоры моста, заменили водоотводные лотки. Кроме того, на мосту установили ограждения, перила.
По данным пресс-службы, ежедневно по региональной автодороге М-5 «Урал» — Коломна— М-5 «Урал», которая переходит в федеральное Новорязанское шоссе, проезжает порядка 18 тысяч автомобилей.
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