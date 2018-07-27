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В России насчитывается почти полмиллиона пикапов
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В России насчитывается почти полмиллиона пикапов 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
В России насчитывается почти полмиллиона пикапов Емкость парка пикапов в России составляет на начало 2018 года 498 570 ед., о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо».
В парке пикапов на иномарки приходится 45,4%, а на российские машины — 54,6%. В количественном выражении соотношение между этими сегментами составляет 226 467 к 272 103 ед. соответственно.
Самый распространенный пикап в автопарке страны — это автомобиль «ИЖ-2715». В России, согласно данным «Автостат Инфо», насчитывается 128 293 таких пикапа. Второе место по представленности занимает модель Toyota Hilux — 71 063 таких пикапа насчитывается в автопарке страны. На третьем месте находится «ИЖ-2717» — 70 341 ед. Емкость парка модели Mitsubishi L200 составляет 56 713 ед. — это обеспечило ей 4-е место по распространенности в парке пикапов в РФ. На пятом месте тут находится UAZ Pickup — 23 497 ед.
Большая половина пикапов в России — автомобили, старше 10 лет. Пикапов, изготовленных до 2008 года, в стране насчитывается 299 053 ед. Вторая по численности возрастная группа — машины 2012 года, их всего 35 468 ед. Третья — это пикапы, произведенные в 2008 году (33 148 ед.).
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