В России появится казахско-китайский пикап

Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую — кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.