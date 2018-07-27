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В России появится казахско-китайский пикап
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В России появится казахско-китайский пикап
Вести.Ru
2 часа назад
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Вести.Ru
Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую — кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.
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