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В России появится казахско-китайский пикап
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В России появится казахско-китайский пикап 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую — кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.
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