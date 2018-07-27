Роскошный суперкар Pagani Zonda R стал мебелью

Сын миллиардера Пабло Перес Компанк из Аргентины решил превратить суперкар Pagani Zonda R в перегородку в гостиной в апартаментах в Майами.

Известно, что гонщик Компанк неравнодушен к суперкарам Pagani. На его страничке в Инстаграме постоянно появляются фотографии с этими автомобилями, а вот сейчас он сделал Pagani Zonda R частью интерьера в своей квартире, площадь которой 390 м2.

Дизайнеры разработали особую распорку между потолком и полом для того чтобы сделать инсталляцию авто. Машина как бы повисла боком в воздухе.

Суперкар зафиксирован двумя металлическими пластинами, но конечно мы понимаем, что настоящий вес автомобиля эти пластины не выдержат, и поэтому его лишили технической начинки. То есть это скорее скульптура из кузовных деталей.

Теперь аргентинский гонщик сможет сидя на диване любоваться причудливыми деталями кузова роскошного автомобиля.

Сколько пришлось заплатить Пересу за уникальную деталь интерьера, пока неизвестно. Можно предположить, что сумма была немаленькой, ведь для подъема машины на этаж потребовался подъемный кран, а также специалисты разбирали окно.