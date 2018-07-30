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Suzuki Vitara освежили к 2019 году
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Suzuki Vitara освежили к 2019 году 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: allroader.ru
Текущая генерация кроссовера Suzuki Vitara, самого популярного представителя бренда, продается уже четыре года, а значит, подошло время для обновления.
Ожидается, что официальная презентация состоится до конца года, возможно в октябре на Парижском автосалоне, но уже сейчас в Сеть утекли первые изображения рестайлингового SUV, который носит имя Series II, причем без какой-либо камуфляжной защиты.
Необходимо признать, что инженеры японской компании не стали серьезно утруждать себя работой и объем внесенных изменений оказался минимальным. Например, передняя часть кузова Vitara 2019 Series II отличается от текущей версии только пересмотренным бампером и радиаторной решеткой, практически полностью копирующей аналогичный элемент кроссовера Suzuki SX4.
Еще меньше изменений произошло в задней части кузова Series II, где светотехника имеет красный цвет плафонов, а декоративная накладка стального цвета на заднем бампере обзавелась дополнительным фонарем заднего хода. Об интерьере модели и уровне оснащения пока ничего не известно.
Можно предположить, что в техническом плане никаких изменений не предусматривается. В частности, Vitara 2019 Series II сохранит бензиновые моторы объемом 1.6 и 1.4 литра, выдающие 120 и 140 «лошадей» мощности. Последний двигатель предлагается только для версии Suzuki Vitara S. Автоматическая трансмиссия и полный привод будут доступны в качестве опций.
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