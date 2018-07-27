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«Мост глупости» снова стал опасен для «Газелей». Фура снесла знаки ограничения высоты
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«Мост глупости» снова стал опасен для «Газелей». Фура снесла знаки ограничения высоты 

360tv.ru 2 часа назад
Ограничители высоты у «моста глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги сломались. Их снесла фура. Об этом сообщил общественный активист Олег Шляхтин, который завел для моста‐неудачника собственные аккаунты в Twitter и Telegram.
Мост через левый приток реки Кузьминки в Санкт-Петербурге, который называют «мостом глупости» из-за того, что под ним постоянно застревают грузовые машины и даже «Газели».
Ранее мост оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, перед мостом установлен «лежачий полицейский», а также нанесена светоотражающая разметка.
Ограничители установили после обращения депутата к вице-губернатору Игорю Албину. Ровно через месяц после установки были отломаны вертикальные части на опоре со стороны Ленсоветовской дороги. 16 июля 2018 года фурой была сломана балка на опоре, а также полностью снесена опора со стороны улицы Труда, уточнило издание «Собака.ру».
«Мост глупости» был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. В конце мая под мостом застряла 150-я по счету «Газель». В тоже время под мостом впервые проехала другая «Газель», не получив никаких повреждений. Чудо сняли на видео.
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