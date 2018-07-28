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Будущие владельцы DFM AX7 получили привлекательное предложение
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Будущие владельцы DFM AX7 получили привлекательное предложение 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Если покупатель решит остановить свой выбор на кроссовере DFM AX7, официальный импортер предоставляет 3 года бесплатного ТО.
Впрочем, условия акции имеют некоторые оговорки. Так, в программу включены автомобили, выпущенные как в этом, так и минувшем году (вне зависимости от комплектации).
Важным условием является дата приобретения автомобиля: он должен быть куплен у дилера не позднее 31 августа. Еще один момент, бесплатное ТО охватывает или три года, либо порог до пробега в 30 тысяч километров (в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше).
При покупке автомобиля клиенту выдается специальный сертификат, который он может предъявить любому официальному дилеру или СТО. Все затраты (стоимость ремонта, приобретение необходимых запасных частей) организаторы акции берут на себя.
Остается добавить, что за минувшее полугодие в России было куплено 630 автомобилей бренда DFM. Рост продаж по сравнению с 2017 годом увеличился почти в 2 с половиной раза.
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