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Автоэксперты назвали самые популярные автобренды для российских автолюбителей
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Автоэксперты назвали самые популярные автобренды для российских автолюбителей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты интернет-портала «Юла Авто» провели исследование предпочтений российских автолюбителей и озвучили результат.
Как показали исследования, наиболее почитаемыми у россиян автобрендами являются BMW и Mercedes, а также Ford.
Автоэксперты изучили несколько тысяч интернет-объявлений, разделив запросы пользователей условно на бюджетный, средний и премиальный сегменты.
Выяснилось, что наиболее просматриваемыми у российских автолюбителей являются объявления с дорогими машинами. А вот конкретные звонки к продавцам поступают по автобрендам Hyundai и Lada. Сообщается, что интересуются отечественными автомоделями Lada около 52% потенциальных покупателей.
В среднем ценовом сегменте наиболее популярна автомодель Hyundai Solaris (7% звонков). В том числе в среднем сегменте интересуются автомоделями Kia Rio и Toyota Camry.
Что касательно дорогостоящего сегмента авторынка, то тут в почете автомодели Mercedes E-Classe и Mercedes C-Classe.
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