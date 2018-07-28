Автоэксперты назвали самые популярные автобренды для российских автолюбителей

Автоэксперты интернет-портала «Юла Авто» провели исследование предпочтений российских автолюбителей и озвучили результат.

Как показали исследования, наиболее почитаемыми у россиян автобрендами являются BMW и Mercedes, а также Ford

Автоэксперты изучили несколько тысяч интернет-объявлений, разделив запросы пользователей условно на бюджетный, средний и премиальный сегменты.

Выяснилось, что наиболее просматриваемыми у российских автолюбителей являются объявления с дорогими машинами. А вот конкретные звонки к продавцам поступают по автобрендам Hyundai Lada . Сообщается, что интересуются отечественными автомоделями Lada около 52% потенциальных покупателей.

В среднем ценовом сегменте наиболее популярна автомодель Hyundai Solaris (7% звонков). В том числе в среднем сегменте интересуются автомоделями Kia Rio и Toyota Camry.

Что касательно дорогостоящего сегмента авторынка, то тут в почете автомодели Mercedes E-Classe и Mercedes C-Classe.