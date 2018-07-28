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Ford думает над европейской стратегией
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Ford думает над европейской стратегией 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Ее поиск во многом обусловлен тем, что страны Европы переходят на кроссоверы.
На данный момент на континенте Ford в пакете предложений имеет три основные модели — EcoSport, Kuga, Edge. Причем, две из них с течением времени демонстрируют неплохие результаты по продажам.
В то же время, производитель планирует исключить некоторые модели из европейского ряда. В их число входят Galaxy, Mondeo, а также C и S с приставкой Max.
Есть и глобальные факторы, создающие для Ford затруднения. В их число входит намерение Великобритании выйти из Евросоюза. Вследствие ощутимого падения фунта, прибыль американской корпорации значительно снизилась.
Поэтому, в Ford предполагают внедрить меры по активизации продаж кроссоверов. В их число входит и альянс с PSA Group в части поставки моторов.
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