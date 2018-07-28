Ford думает над европейской стратегией

Ее поиск во многом обусловлен тем, что страны Европы переходят на кроссоверы.

На данный момент на континенте Ford в пакете предложений имеет три основные модели — EcoSport, Kuga, Edge. Причем, две из них с течением времени демонстрируют неплохие результаты по продажам.

В то же время, производитель планирует исключить некоторые модели из европейского ряда. В их число входят Galaxy, Mondeo, а также C и S с приставкой Max.

Есть и глобальные факторы, создающие для Ford затруднения. В их число входит намерение Великобритании выйти из Евросоюза . Вследствие ощутимого падения фунта, прибыль американской корпорации значительно снизилась.

Поэтому, в Ford предполагают внедрить меры по активизации продаж кроссоверов. В их число входит и альянс с PSA Group в части поставки моторов.