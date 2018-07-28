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В Nismo преобразили электрический Nissan Leaf
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В Nismo преобразили электрический Nissan Leaf 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Японский автобренд Nissan позиционирует второе поколение электромобилей линейки Nissan Leaf, как "рабочую лошадку". И на то есть свои причины. Ведь в новом исполнении автомодель имеет достаточно внушительный запас хода на полном заряде.
О том, что готовится "заряженная" модификация, в автоконцерне поговаривали еще в прошлом году. По имеющимся данным над "заряженной" версией совместно трудятся Nissan и Nismo.
Правда про глобальное техническое переоснащение пока что речи не идет. Инженеры компании пока что не могут побороть существующий порог зависимости мощность-запас хода.
В модификации от Nismo автомодель получила эффектный обвес, повышающий аэродинамические свойства автомобиля. Еще одной отличительной чертой являются ярко-красные акценты.
Внутри салона также имеются красные вставки. Рулевое колесо имеет спортивный вид и приплюснуто снизу. Инженеры потрудились над новой подвеской и управляемостью машины.
Силовой агрегат обсуждаемой автомодели реализован электромотором на 150 л.с. Тяговая аккумуляторная батарея имеет емкость 40 кВт*ч. Новинка пока предлагается исключительно на авторынке Японии.
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