Названы самые дешевые автомобили в России

Какие новые автомобили можно купить в России за 500 тысяч рублей

"Российская газета" представляет июльский топ-10 самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

За все время составления нашего рейтинга — а мы делаем это регулярно с октября 2015 года — никогда еще в топ-10 не было такого масштабного изменения цен. Стоимость автомобилей в России растет постоянно, но даже в период кризиса на авторынке "бюджетников" эта волна зачастую обходила. Однако в период с марта подорожали сразу девять из десяти моделей, представленных в нашем списке.

Объяснения, впрочем, тут весьма простые. Дело в том, что часть доступных автомобилей, о которых со временем забыли не только покупатели, но и маркетологи самих автокомпаний, типа Geely GС6 и Chery Bonus , ушла с рынка. И постепенно в нашем топ-10 образовалось несколько групп. Это бюджетные модели Lada , несколько популярных доступных иномарок от Ravon, Renault Datsun и, наконец, пара китайских "динозавров", которые сложно найти в продаже, но они все еще числятся на официальных сайтах компаний. Вот их-то ценообразованием, собственно, никто и не занимается. Как только производители привезут в Россию что-то более современное и интересное, они просто уберут эти машины из ассортимента. И тогда рейтинг примет еще более объективный вид.

Забегая вперед, приведем в качестве примера седан Brilliance H230, который возглавил список самых доступных иномарок в нашей стране. Если судить по официальному сайту компании, то этот автомобиль можно купить не только в кузове седан, но и в пятидверном исполнении. А согласно данным "Автостат Инфо", россияне за 5 месяцев не поставили на учет в органах ГИБДД ни одной такой машины. И не удивительно, учитывая, что за полгода марка, по официальным сведениям, продала у нас всего 76 автомобилей, включая кроссоверы V5. Более того, в статистике вышеназванного агентства и этих машин — единицы. Возможно, в компании учитывают продажи не конечным потребителям, а дилерам. Тем не менее, нам приходится учитывать цену H230 при составлении нашего рейтинга. И ждать, когда же Brilliance начнет продажи давно обещанного кроссовера V3 и обновит информацию на своем сайте.

Но перейдем к нашему списку. Самым дешевым автомобилем России остается отечественный седан Lada Granta , который в прошлом году был главным бестселлером авторынка, а сейчас входит в топ-3. Только теперь машина в комплектации Standard с 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач преодолела (последней из всех) ценовую планку в 400 тысяч рублей и стоит 409 900. Напомним, речь идет о беднейшей комплектации, которая предусматривает лишь наличие систем торможения ABS + BAS + EBD, дневных ходовых огней, 12-вольтовой розетки, подушки безопасности водителя и аудиоподготовки.

Кстати, в конце августа АвтоВАЗ представит рестайлинговую Lada Granta — и есть основания предполагать, что она окажется дороже актуальной версии. Изменения коснутся и занимающий второе место седан Lada Priora — производитель, как сообщала "РГ", уже вывел его с конвейера, поэтому до начала следующего года машина наверняка пропадет из продажи. Пока же модель стоит от 424 900 рублей. У базовой комплектации та же силовая установка, что и у Granta, а в список опций добавлены центральный и задний подлокотники, воздушный фильтр и электрические стеклоподъемники. Третье место — также за моделью Lada. Это лифтбек Lada Granta, который стоит от 434 900 рублей.

А далее идет вышеназванный Brilliance H230, который вытеснил из топ-5 подорожавший "бюджетник" Ravon. Из пятерки вылетел и седан Datsun on-DO , уступивший свое место хэтчбеку Lada Kalina . Причина в том, что российская машина выросла в цене на 10 тысяч рублей, а "японец", производимый в том же Тольятти, — на 17 (из-за завершения продаж авто с ПТС 2017 года). Покинул топ-10 седан Ravon Nexia , вместо которого в списке теперь китайский FAW Oley. И отметим перемещение с 10-й на 7-ю строчку Lada 4x4 — единственной машины, на которую сейчас действуют прямые рублевые скидки в 30 тысяч. Если бы не дисконт, "Нива" после подорожания вообще покинула бы первую десятку, уступив место паре Renault Logan и Sandero. Их распродают с ПТС 2017 года за 499 000 рублей.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. седан Lada Granta — 409 900 рублей;

2. седан Lada Priora — 424 900 рублей;

3. лифтбек Lada Granta — 434 900 рублей;

4. седан Brilliance H230 — 459 900 рублей;

5. хэтчбек Lada Kalina — 460 600 рублей;

6. седан Datsun on-DO — 461 000 рублей;

7. внедорожник Lada 4x4 — 469 900 рублей (цена без скидки — 499 900);

8. универсал Lada Kalina — 475 200 рублей;

10. седан FAW Oley — 491 000 рублей.

Очевидно, что из-за обновления семейства Lada Granta, ухода с рынка Lada Priora и возможного очередного подорожания моделей Ravon в следующем рейтинге обязательно будут серьезные изменения. Жаль только, что ожидать удешевления автомобилей могут только невероятные оптимисты.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.