В Сочи заметили новую Lada Xray Cross

По всей видимости, кроссовер проходил заключительную часть тестовых испытаний.

Известно, что Lada Xray Cross в окончательном исполнении планируют показать на Московском автосалоне, открывающем свои двери в следующем месяце. Кстати, именно на столичном автошоу два года назад состоялась презентация прототипа кроссовера.

На фото заметна в некоторых местах камуфляжная пленка. По всей видимости, под ней скрыты оригинальные детали, которые «АвтоВАЗ» пока предпочитает не афишировать.

О деталях Xray Cross пока известно следующее. На кузове можно встретить накладки на пороги, колесные арки и бамперы. Такая конструкция обвеса призвана предохранить кузов автомобиля в случае передвижения по бездорожью.

Среди моторов можно выбрать агрегат на 1,6 или 1,8 литра. Трансмиссия автоматическая или «механика», однако полный привод будет отсутствовать.

Точная стоимость автомобиля пока не известна. Возможно, она будет находится в пределах 850 тысяч рублей.