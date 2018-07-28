Назван самый дешевый автомобиль в России 

Рейтинг самых дешевых автомобилей, продающихся в России, составлен «Российской газетой».
Самым дешевым автомобилем стал седан Lada Granta, который в прошлом году был самой продаваемой машиной. В стандартной комплектации авто стоит 409 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».
На втором мете — седан Lada Priora по цене 424,9 тыс. рублей в базовой комплектации. На третьем месте тоже расположилась модель Lada — лифтбек Lada Granta, стоимостью 434,9 тыс. рублей.
Следующую строчку занял Brilliance H230 (459,9 тыс. рублей), сместивший с этого места подорожавший Ravon. На пятом месте — хэтчбек Lada Kalina (460,6 тыс.), вытеснивший на шестое место седан Datsun on-DO (461 тыс.).
В число десяти самых дешевых автомобилей также вошли внедорожник Lada 4x4 (469,9 тыс. со скидкой), универсал Lada Kalina (475,2 тыс.), хэтчбэк Ravon R2 (489 тыс.) и седан FAW Oley (491 тыс.).
Ранее российские страховщики опубликовали рейтинг чаще всего угоняемых автомобилей.