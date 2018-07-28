Завод Volkswagen в Калуге выходит из отпуска

Предприятие начнет работать по обычному графику с 28 июля.

Завод находится на плановых корпоративных каникулах с 9 по 27 июля. На этот период персоналу предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с трудовым законодательством.

На производственных мощностях в Калуге на данный момент собираются автомобили нескольких моделей Volkswagen Skoda . Кроме того, отдельно выделены цеха, связанные с изготовлением бензиновых двигателей. По плану годовой объем сборки моторов на самом современном оборудовании может достигать 150 тысяч единиц.

Приоритет на заводе в Калуге отдан бестселлеру — седану Volkswagen Polo . За первые 6 месяцев этого года продажи автомобилей данной марки возросли на четверть и составили почти 27 тысяч штук.

В свою очередь кроссовер Tiguan, который также собирают в Калуге, пришелся по душе 15 600 покупателям. Положительная динамика по реализации здесь составила около тридцати процентов.