В Россию приехал Volkswagen Teramont

На данный момент это самый большой по габаритам внедорожник от VW

Данный автомобиль, собираемый в США, только завоевывает российский рынок. Во многом его считают конкурентом Touareg, обновленная версия которого также появилась недавно.

Вместе с тем, эксперты уже успели обозначить некоторые преимущества Teramont. В первую очередь это практичность, к которой конструкторы подошли скрупулезно. Сюда также можно добавить цену (от 3 600 000 рублей), которая ниже, чем у Touareg.

В России пятиметровая семейная машина доступна с двигателями на 2 или 3,6 литра. Поддерживать их будет автоматическая коробка передач на 8 ступеней.

Внутри интерьер машины продуман до мелочей. Цифровую переднюю панель дополняют эргономичные сидения, многочисленные полочки и углубления для мелочей.

Машина в базовой комплектации идет с тремя рядами сидений, незначительно отличающихся по высоте расположения. Причем, последняя группа кресел по конструкции рассчитана на взрослого человека.