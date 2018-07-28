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В Россию приехал Volkswagen Teramont
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В Россию приехал Volkswagen Teramont 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На данный момент это самый большой по габаритам внедорожник от VW.
Данный автомобиль, собираемый в США, только завоевывает российский рынок. Во многом его считают конкурентом Touareg, обновленная версия которого также появилась недавно.
Вместе с тем, эксперты уже успели обозначить некоторые преимущества Teramont. В первую очередь это практичность, к которой конструкторы подошли скрупулезно. Сюда также можно добавить цену (от 3 600 000 рублей), которая ниже, чем у Touareg.
В России пятиметровая семейная машина доступна с двигателями на 2 или 3,6 литра. Поддерживать их будет автоматическая коробка передач на 8 ступеней.
Внутри интерьер машины продуман до мелочей. Цифровую переднюю панель дополняют эргономичные сидения, многочисленные полочки и углубления для мелочей.
Машина в базовой комплектации идет с тремя рядами сидений, незначительно отличающихся по высоте расположения. Причем, последняя группа кресел по конструкции рассчитана на взрослого человека.
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