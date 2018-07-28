Появились новые фото Lada Granta

На этот раз автомобиль удалось заснять без камуфляжа.

Известно, что летом текущего года «АвтоВАЗ» формально прекращает выпуск представителей знаменитой Lada Kalina в виде хэтчбека и универсала. Однако автомобиль ждет рестайлинг, и он пополнит семейство Granta.

Визуально значительных обновлений немного. Можно выделить измененную конструкцию переднего бампера и продуманную по-другому систему фар, схожую с оптикой от Vesta. Наконец, для поклонников эстетики добавилась увеличенная эмблема от производителя.

Салон в новом исполнении отличается от Kalina незначительными деталями, поскольку добавились некоторые косметические вставки с модной хромированной расцветкой. В остальном же интерьер остался на прежнем уровне.

Предположительно, глобальная презентация новинок от Lada пройдет на нынешнем автосалоне в Москве. Например, покажут ожидаемый многими кроссовер Xray Cross.