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Honda готовит к премьере обновленную Civic Type R
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Honda готовит к премьере обновленную Civic Type R 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: car.ru
Модернизированный седан Honda Civic Type R находится на стадии завершающих дорожных испытаний.
На попавших в сеть фотографиях видно, что камуфляжем покрыта только передняя часть автомобиля. Это значит, что преображение ожидает бампер, линию передних огней, а также решетку радиатора. Скорее всего, новинку внешне адаптируют под новые стандарты Honda.
По имеющимся данным, спортивная подвеска Civic Type R подверглась перенастройке. Это означает, что существенно улучшится управляемость автомобиля.
Внутри салона по сравнению с предыдущей модификацией модели изменений практически не наблюдается. Разве что можно выделить новый мультимедийный блок.
Поколение Civic Type R образца 2019 года получит в свое распоряжение двигатель на два литра. Он будет способен развивать мощность в 320 лошадиных сил.
Ожидается, что новинку официально покажут в будущем году. Тогда же и объявят стоимость автомобиля.
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