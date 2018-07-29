Honda готовит к премьере обновленную Civic Type R

Модернизированный седан Honda Civic Type R находится на стадии завершающих дорожных испытаний.

На попавших в сеть фотографиях видно, что камуфляжем покрыта только передняя часть автомобиля. Это значит, что преображение ожидает бампер, линию передних огней, а также решетку радиатора. Скорее всего, новинку внешне адаптируют под новые стандарты Honda.

По имеющимся данным, спортивная подвеска Civic Type R подверглась перенастройке. Это означает, что существенно улучшится управляемость автомобиля.

Внутри салона по сравнению с предыдущей модификацией модели изменений практически не наблюдается. Разве что можно выделить новый мультимедийный блок.

Поколение Civic Type R образца 2019 года получит в свое распоряжение двигатель на два литра. Он будет способен развивать мощность в 320 лошадиных сил.

Ожидается, что новинку официально покажут в будущем году. Тогда же и объявят стоимость автомобиля.