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Названы самые популярные автомодели на рынке авто лизинга
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Названы самые популярные автомодели на рынке авто лизинга 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты агентства «Прайм» провели исследование на рынке авто лизинга и выяснили, что чаще остальных в этом сегменте клиенты выбирают авто бренды KIA и LADA. Связывают возрастающую востребованность авто лизинга с расширением спектра услуг каршеринга.
По информации от финансовых экспертов, авто бренд LADA более востребован на региональном уровне. В столичном регионе этот авто бренд не числится в списке лидеров.
В помодельном списке наиболее востребованных автомоделей числятся: Toyota Camry, Ford Focus, LADA Largus, KIA Rio, KIA Optima. Автомодели KIA занимают 13,5% от общего числа.
Согласно подсчетам экономистов, в 1-ом полугодии 2018 года авто лизинг был оформлен большей частью на легковые машины.
Всего за указанный период было оформлено 12500 сделок по автолизингу. Около 25% автомобилей оформлялись по спецпрограмме от минпромторга.
В итоге, за 1-ое полугодие портфель авто лизинговой компании вырос на 50000 ТС.
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