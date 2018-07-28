Названы самые популярные автомодели на рынке авто лизинга

Автоэксперты агентства «Прайм» провели исследование на рынке авто лизинга и выяснили, что чаще остальных в этом сегменте клиенты выбирают авто бренды KIA LADA . Связывают возрастающую востребованность авто лизинга с расширением спектра услуг каршеринга.

По информации от финансовых экспертов, авто бренд LADA более востребован на региональном уровне. В столичном регионе этот авто бренд не числится в списке лидеров.

Согласно подсчетам экономистов, в 1-ом полугодии 2018 года авто лизинг был оформлен большей частью на легковые машины.

Всего за указанный период было оформлено 12500 сделок по автолизингу. Около 25% автомобилей оформлялись по спецпрограмме от минпромторга

В итоге, за 1-ое полугодие портфель авто лизинговой компании вырос на 50000 ТС.