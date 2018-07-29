Назван ТОП-3 тюнингов с риском

Чтобы улучшить свой автомобиль, его владельцы часто прибегают к тюнингу. Однако он может таить в себе немало рисков.

Специалисты выбрали тройку самых опасных из них. При этом были изучены сводки ДТП, мнения самих водителей. Итак, на первом мест находится клиренс (то есть расстояние между дном автомобиля и дорожным покрытием).

Многие его хотят как повысить, так и уменьшить в размерах. В результате автомобиль может быть неспособен преодолеть самое незначительное препятствие.

Есть такие автолюбители, которые красками, другими средствами пытаются замаскировать свет задних фар. Однако при ДТП с задним столкновением виноваты именно автовладельцы, предпочитающие такого рода «апгрейд».

Установка ксеноновых фар тоже таит опасность для встречных машин. Дело в том, что конструкция большинства машин неспособна поддерживать нормально данный тип освещения. В результате другие водители просто слепнут под натиском «ультрамодных» фар.