Ещё
Назван ТОП-3 тюнингов с риском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-3 тюнингов с риском 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Чтобы улучшить свой автомобиль, его владельцы часто прибегают к тюнингу. Однако он может таить в себе немало рисков.
Специалисты выбрали тройку самых опасных из них. При этом были изучены сводки ДТП, мнения самих водителей. Итак, на первом мест находится клиренс (то есть расстояние между дном автомобиля и дорожным покрытием).
Многие его хотят как повысить, так и уменьшить в размерах. В результате автомобиль может быть неспособен преодолеть самое незначительное препятствие.
Есть такие автолюбители, которые красками, другими средствами пытаются замаскировать свет задних фар. Однако при ДТП с задним столкновением виноваты именно автовладельцы, предпочитающие такого рода «апгрейд».
Установка ксеноновых фар тоже таит опасность для встречных машин. Дело в том, что конструкция большинства машин неспособна поддерживать нормально данный тип освещения. В результате другие водители просто слепнут под натиском «ультрамодных» фар.
Car.ru: последние новости
Названы самые доступные автомодели на российском авторынке На Largus от Lada существенно вырос спрос Роскошный суперкар Pagani Zonda R стал мебелью
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке220
В России резко подорожали самые доступные авто63
ДТП с артистами: число пострадавших растет84
Байкер поплатился за езду по междурядью1
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами4
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение