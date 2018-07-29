Эксперты закончили проверку состояния моста в Костроме: есть выводы

Эксперты из Москвы закончили проверку состояния моста через реку Кострома, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, комплексную экспертизу делали несколько месяцев, в мае мост даже закрыли на полдня.

По информации ОТРК «Русь», состояние подводных конструкций инженеры обследовали без участия водолазов, с помощью глубинных электронных аппаратов.

Эксперты исследовали степень износа дорожного полотна, тротуаров, несущих конструкций.

Главный вывод: мост неплохо сохранился, причем подводная часть даже лучше наземной. Мост нуждается в капитальном, но не срочном ремонте.

Отчет занял 400 страниц, а власти Костромы скоро начнут делать смету — во сколько обойдется капремонт переправы.

Исследование моста делали специалисты московского НИИ «Мостов и гидротехнических сооружений».

Стоимость экспертизы — 2 миллиона рублей.