В России резко вырос спрос на Lada Largus

Согласно статистике, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), по итогам первого полугодия 2018 года продажи автомобилей Lada Lartus в России выросли более, чем в 2 раза (53,3%) — до 20 тысяч 989 единиц.

С начала 2018 года объем реализации в РФ небольших 5— и 7-местных фургонов составил 23 тысячи машин, из которых 90,9% приходится именно на «Ларгусы».

Продажи Lada Largus в России демонстрировали положительную динамику на протяжении всех месяцев с начала 2018 года. При этом максимальное число «Ларгусов» было реализовано в стране в марте — 4 тысячи 700 экземпляров.

Наибольший спрос на эту модель Lada приходится на Москву и Санкт-Петербург. Далее следует Подмосковье, Краснодарский край и республика Татарстан.