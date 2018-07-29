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В России резко вырос спрос на Lada Largus
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В России резко вырос спрос на Lada Largus 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Согласно статистике, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), по итогам первого полугодия 2018 года продажи автомобилей Lada Lartus в России выросли более, чем в 2 раза (53,3%) — до 20 тысяч 989 единиц.
С начала 2018 года объем реализации в РФ небольших 5— и 7-местных фургонов составил 23 тысячи машин, из которых 90,9% приходится именно на «Ларгусы».
Продажи Lada Largus в России демонстрировали положительную динамику на протяжении всех месяцев с начала 2018 года. При этом максимальное число «Ларгусов» было реализовано в стране в марте — 4 тысячи 700 экземпляров.
Наибольший спрос на эту модель Lada приходится на Москву и Санкт-Петербург. Далее следует Подмосковье, Краснодарский край и республика Татарстан.
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