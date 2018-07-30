Chevy Camaro SS «тонет» в карбоне. Это Anderson Composites постарался

Anderson Composites дал Chevy Camaro SS потрясающую карбоновую одёжку.

Благодаря обвесу из углеродного волокна Camaro SS стал намного легче, чем был. Насколько именно? Вот тут почему-то никакой конкретики. У маслкара капот из углеволокна, сплиттер, спойлер, пороги, диффузор.

Получился злобный по виду аппарат. Такой шарм стал возможен и по причине ещё одной: синяя окраска классно выделила, подчеркнула изобилие чёрного карбона. В дополнение ко всему Camaro SS оснащён комплектом стильных 19-дюймовых дисков CCW Concave CVM10. Это спереди. Сзади — 21-дюймовые. Шины выбрали Continental ExtremeDW.

Капелька обновлений есть в салоне Camaro SS — речь про кресла Sparco Pro 2000 и гоночные ремни безопасности.

По технике что-то такого необычного имеем? Много всего! От стабилизатора поперечной устойчивости RPM 6pt и до амортизаторов JRI Shocks, койловеров Detroit Speed, пружин ещё Eibach. Плюс 15-дюймовые диски Wilwood Aerolight с шестипоршневыми суппортами. На задних колёсах — четырёхпоршневые.

Под капотом Camaro SS также есть занимательные новиночки. Система впуска улучшена благодаря компонентам Injen. К сожалению, новых данных по мощности мы не видели. Зато знаем про кастомный выхлоп Corsa.