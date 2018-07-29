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Спорткар Qiantu K50 в августе выходит на рынок
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Спорткар Qiantu K50 в августе выходит на рынок 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
8 августа в китайские дилерские центры приедет первый в истории концерна электрокар Qiantu K50.
Отметим, что 30 июня автопредприятие Qiantu запустило сборку серийной версии спортивного купе.
Хочется напомнить, что эмблемой марки является стрекоза, а фонари купе производитель назвал «крыльями стрекозы».
Кузов спорткара выполнен из алюминия и углепластика. Кроме того, модель наградили 4-поршневыми тормозными суппортами, подвесками на двойных поперечных рычагах, кованными 19-дюймовыми «катками» и системой стабилизации Bosch.
Товарный автомобиль в отличие от прототипа получил более спокойные оттенки отделки салона, а в салоне стоит 15-дюймовый дисплей, через который можно управлять почти всеми системами автомобиля.
На каждой оси установлены электродвижки, общая мощность которых 380 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Ускоряется купе с нуля до первой сотни всего за 4,6 сек, а предельная скорость составляет 200 км/ч.
Предполагается, что цена спортивного электрокара будет колебаться от 700 тыс. — 1 млн юаней (6,5 — 9,3 млн рублей).
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