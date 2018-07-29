Как может выглядеть новенький BMW X6

Не так давно новинка от BMW — будущий X6 третьей модификации попал в поле зрения фотошпионов. В свою очередь специалисты решили пофантазировать над тем, как будет выглядеть машина.

Вполне возможно, что некоторые наработки позаимствуют от X5. Например, передняя часть может претерпеть только незначительные изменения. Вместе с тем, немного может быть подкорректирован наклон крыши.

Сзади коррективы могут быть более существенными. Скорее всего, номерной знак переместится ближе к бамперу. Дизайн задней двери также претерпит изменения и будет напоминать X8.

Не исключено, что третий вариант X6 покажут уже в следующем году. Что же касается нынешнего поколения «шестерки», то ее можно приобрести на российском рынке в базовой комплектации по цене от 4 миллионов 740 тысяч рублей.

Существует еще и заряженный вариант, имеющий в своем распоряжении мотор в 575 лошадиных сил. Стоимость такой машины приближается к отметке в 7 800 000 рублей.