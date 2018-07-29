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Как может выглядеть новенький BMW X6
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Как может выглядеть новенький BMW X6 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Не так давно новинка от BMW — будущий X6 третьей модификации попал в поле зрения фотошпионов. В свою очередь специалисты решили пофантазировать над тем, как будет выглядеть машина.
Вполне возможно, что некоторые наработки позаимствуют от X5. Например, передняя часть может претерпеть только незначительные изменения. Вместе с тем, немного может быть подкорректирован наклон крыши.
Сзади коррективы могут быть более существенными. Скорее всего, номерной знак переместится ближе к бамперу. Дизайн задней двери также претерпит изменения и будет напоминать X8.
Не исключено, что третий вариант X6 покажут уже в следующем году. Что же касается нынешнего поколения «шестерки», то ее можно приобрести на российском рынке в базовой комплектации по цене от 4 миллионов 740 тысяч рублей.
Существует еще и заряженный вариант, имеющий в своем распоряжении мотор в 575 лошадиных сил. Стоимость такой машины приближается к отметке в 7 800 000 рублей.
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