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Названы пять самых надежных внедорожников
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Эксперты назвали пять самых надёжных внедорожников 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Эксперты издания CarsWeek составили рейтинг самых надежных и практичных внедорожников, пишет «ФедералПресс».
Первое место досталось премиальному американскому внедорожнику Cadillac Escalade. По мнению потребителей и экспертов автомобиль не только очень надежный и очень комфортный, но и полностью справляется со своими обязанностями.
Второй по надежности внедорожник — пикап Chevrolet Silverado. Его основными плюсами называют мощный двигатель, надежную подвеску и цену от 3,3 миллиона рублей. На третьем месте расположился Nissan Navara.
Еще один замечательный японский внедорожник — Toyota Land Cruiser. Он заслуженно считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Пятерку лидеров замыкает самая доступная модель рейтинга, но не самая плохая — всепроходимец Mitsubishi L200.
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