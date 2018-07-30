Названы пять самых надежных внедорожников

Эксперты издания CarsWeek составили рейтинг самых надежных и практичных внедорожников, пишет «ФедералПресс».
Первое место досталось премиальному американскому внедорожнику Cadillac Escalade. По мнению потребителей и экспертов автомобиль не только очень надежный и очень комфортный, но и полностью справляется со своими обязанностями.
Второй по надежности внедорожник — пикап Chevrolet Silverado. Его основными плюсами называют мощный двигатель, надежную подвеску и цену от 3,3 миллиона рублей. На третьем месте расположился Nissan Navara.
Еще один замечательный японский внедорожник — Toyota Land Cruiser. Он заслуженно считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Пятерку лидеров замыкает самая доступная модель рейтинга, но не самая плохая — всепроходимец Mitsubishi L200.