Какими будут цены на бензин в РФ в ближайшее время

Какими будут цены на бензин в России в ближайшее время

Как известно, недавно РФ была причислена к десятку стран с самой низкой стоимостью бензина. В среднем по стране цена на данный популярный вид топлива составляет 45,4 руб. /литр.

Наиболее доступный бензин в Венесуэле. Тут за единицу топлива просят 0,01 рубль в эквиваленте.

Далее идут Иран (17,85 руб. /л), Кувейт (22,05 руб. /л), Нигерия (26,21 руб. /л), Египет (27,3 руб. /л), Саудовская Аравия (34,3 руб. /л), Малайзия (34,48 руб. /л), Индонезия (42,61 руб. /л).

Наиболее высокая цена на бензин в Италии (120,8 руб. /л), Греции (120,86 руб. /л), Нидерландах (121,6 руб. /л), Норвегии (127,26 руб. /л), Гонконге (131,67 руб. /л).

Последний скачок цен на топливо в России был обусловлен банальными просчетами правительства в стратегии осуществления налогового маневра. В среднем бензин подрос в цене на 11,3%.

По мнению экспертов, в ближайшее время, а также в планах на 2019 год, следует рассчитывать на несущественные колебания расценок на топливо в рамках годовой инфляции.