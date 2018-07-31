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Какими будут цены на бензин в РФ в ближайшее время
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Какими будут цены на бензин в России в ближайшее время 

Car.ru + ещё 59 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Как известно, недавно РФ была причислена к десятку стран с самой низкой стоимостью бензина. В среднем по стране цена на данный популярный вид топлива составляет 45,4 руб. /литр.
Наиболее доступный бензин в Венесуэле. Тут за единицу топлива просят 0,01 рубль в эквиваленте.
Далее идут Иран (17,85 руб. /л), Кувейт (22,05 руб. /л), Нигерия (26,21 руб. /л), Египет (27,3 руб. /л), Саудовская Аравия (34,3 руб. /л), Малайзия (34,48 руб. /л), Индонезия (42,61 руб. /л).
Наиболее высокая цена на бензин в Италии (120,8 руб. /л), Греции (120,86 руб. /л), Нидерландах (121,6 руб. /л), Норвегии (127,26 руб. /л), Гонконге (131,67 руб. /л).
Последний скачок цен на топливо в России был обусловлен банальными просчетами правительства в стратегии осуществления налогового маневра. В среднем бензин подрос в цене на 11,3%.
По мнению экспертов, в ближайшее время, а также в планах на 2019 год, следует рассчитывать на несущественные колебания расценок на топливо в рамках годовой инфляции.
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