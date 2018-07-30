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Программу льготного автокредитования в РФ продлили
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Программу льготного автокредитования в России продлили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Действие программы льготного автокредитования продлили до 2020 года. Постановление об этом опубликовано на сайте российского правительства.
В документе отмечается, что общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей.
Для жителей Дальнего Востока скидка на первый и семейный автомобили увеличена до 25 процентов. Такое решение принято для повышения доступности российских машин в регионе.
«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5 800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе», — поясняется на сайте кабмина.
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