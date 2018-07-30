Программу льготного автокредитования в РФ продлили

Программу льготного автокредитования в России продлили

Действие программы льготного автокредитования продлили до 2020 года. Постановление об этом опубликовано на сайте российского правительства

В документе отмечается, что общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей.

Для жителей Дальнего Востока скидка на первый и семейный автомобили увеличена до 25 процентов. Такое решение принято для повышения доступности российских машин в регионе.