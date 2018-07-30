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Раскрыты детали по новому Nissan GT-R
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Раскрыты детали по новому Nissan GT-R 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как уверяют создатели, обновленному спорткару Nissan GT-R суждено стать самым быстрым автомобилем.
В то же время глава дизайнерского подразделения Nissan отметил, что на данный момент над будущей машиной еще работают конструкторы. Поэтому говорить о точных деталях еще рано.
Так, загадкой остается тип и мощность двигателя. Однако вероятность того, что на новом поколении Nissan GT-R будет установлен электромотор, достаточно мала.
По словам специалистов корпорации, обновленный Nissan GT-R не будет отличаться от нынешнего поколения. В то же время стоит ожидать достаточно демократичную стоимость автомобиля.
Не исключено, что в ближайшее время в сети начнут появляться шпионские снимки новинки от Nissan. В то же время, о дате премьеры речь пока не идет.
Напомним, что Nissan GT-R впервые был показан публике в 2007 году. Годом позже начались продажи данного автомобиля в странах Европы и США.
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