Раскрыты детали по новому Nissan GT-R

Как уверяют создатели, обновленному спорткару Nissan GT-R суждено стать самым быстрым автомобилем.

В то же время глава дизайнерского подразделения Nissan отметил, что на данный момент над будущей машиной еще работают конструкторы. Поэтому говорить о точных деталях еще рано.

Так, загадкой остается тип и мощность двигателя. Однако вероятность того, что на новом поколении Nissan GT-R будет установлен электромотор, достаточно мала.

По словам специалистов корпорации, обновленный Nissan GT-R не будет отличаться от нынешнего поколения. В то же время стоит ожидать достаточно демократичную стоимость автомобиля.

Не исключено, что в ближайшее время в сети начнут появляться шпионские снимки новинки от Nissan. В то же время, о дате премьеры речь пока не идет.

Напомним, что Nissan GT-R впервые был показан публике в 2007 году. Годом позже начались продажи данного автомобиля в странах Европы и США.