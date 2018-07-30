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Продажи на рынке новых LCV снизились в июне на 4 процента
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Продажи на рынке новых LCV снизились в июне на 4 процента 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Продажи на рынке новых LCV снизились в июне на 4 процента Исследование «Автостат Инфо» показало, что в июне этого года в РФ было продано 8423 автомобиля сегмента LCV. Объем реализации такой техники сократился на 4% относительно результата за июнь прошлого года — 8785 ед.
По результатам первой половины текущего года рынок легких коммерческих авто в России сохраняет положительный тренд. С января по июнь включительно в этом сегменте было реализовано 49 989 ед. машин, что на 1,2% выше результата продаж годичной давности.
Согласно данным статистики «Автостат Инфо», продажи LCV-иномарок выросли в июне этого года на 5% и составили 2705 ед., а за январь-июнь показатели увеличились на 29,4% в годовом выражении до 17 039 ед. В то же время сегмент российских LCV продемонстрировал 8-процентный спад продаж в июне (до 5718 ед.) и сократился на 9% по итогам первого полугодия (до 32 950 ед.).
Июньский рейтинг марок на рынке новых LCV возглавляет «ГАЗ», который продал 3992 машины, что на 0,2% ниже уровня продаж прошлого года. Вторым стал «УАЗ», показатели реализации у которого сократились на 13,6% и составили 1295 ед. На третье место вышел Ford с приростом продаж на 18,6% (всего 809 ед. техники). За ним в топ-5 расположились Mercedes-Benz (710 ед., +34%) и Volkswagen (519 ед., -11,3%).
В рейтинге рынка LCV по результатам первого полугодия первую позицию сохраняет «ГАЗ» — 22 868 проданных машин (+7,7%). На втором месте по-прежнему «УАЗ», который за шесть месяцев этого года продал 7682 ед. машин класса LCV (-30,5%), а на третьем — Ford (4739 ед., +60%). Далее в рейтинге за первое полугодие разместились Mercedes-Benz (4280 ед., +15,3%) и Volkswagen (3007 ед., +15,5%).
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