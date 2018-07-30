Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I полугодии 2018 г. увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 52,9 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первых шести месяцев 2018 г. объем рынка новых LCV в России составил 52,9 тыс. единиц, что на 5,4% выше показателя годичной давности. При этом в июне рынок показал результат 8,9 тыс. экземпляров, что на 0,5% меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером рынка LCV в I полугодии 2018 г. традиционно является российская марка GAZ, на долю которой пришлось свыше 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 23,9 тыс. штук, что на 9,5% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный производитель — УАЗ, показатель которого составляет 7,7 тыс. автомобилей (снижение на 30,6%). Далее следуют LADA (5,1 тыс. единиц; рост на 8,9%), Ford (4,8 тыс. единиц; рост на 59%) и немецкий Mercedes-Benz (4,3 тыс. единиц; рост на 15,2%).