Рынок новых легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июне вырос на 5,4% — до 52,9 тыс. единиц

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I полугодии 2018 г. увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 52,9 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первых шести месяцев 2018 г. объем рынка новых LCV в России составил 52,9 тыс. единиц, что на 5,4% выше показателя годичной давности. При этом в июне рынок показал результат 8,9 тыс. экземпляров, что на 0,5% меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.