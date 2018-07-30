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Кабмин продлил программу льготного автокредитования
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Кабмин продлил программу льготного автокредитования 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство России продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей", — говорится в сообщении.
Как отмечается, для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", была увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.
При этом общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей.
В прошлом году сообщалось, что правительство России планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.
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