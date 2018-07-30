Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина

Международное агентство Bloomberg составило рейтинг государств с самыми низкими и высокими ценами на бензин АИ-95 в мире.
По данным агентства, самый дешевый бензин продается в Венесуэле. В этой стране литр автомобильного топлива стоит менее десяти центов за литр.
На второй строчке — Иран. Здесь цена литра бензина составила $0.28.
Третье место — у Кувейта. в этйо арабской стране литр бензина АИ-95 стоит $0,35.
В первую десятку также вошли Нигерия ($0,41 за литр), Египет (43 центов), Саудовская Аравия ($0,54), Малайзия ($0,54), Индонезия (67 центов), ОАЭ (68 центов)
Замыкает топ-10 стран с самым дешевым бензином Россия — $0,72 за литр.
Как следует из рейтинга, самый дорогой бензин в мире — в Гонконге — $2,09 за литр.
Далее идут Норвегия ($2,02) и Нидерланды ($1,93).
Как следует из данных Росстата на 23 июля текущего года, цена литра бензина сорта Аи-92 в России составляет 41,53 рубля, цена марки Аи-95 — 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — 49,84 рубля за литр.