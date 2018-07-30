Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина

Россия вошла в список стран с самым дешевым бензином по версии Bloomberg

Международное агентство Bloomberg составило рейтинг государств с самыми низкими и высокими ценами на бензин АИ-95 в мире.

По данным агентства, самый дешевый бензин продается в Венесуэле. В этой стране литр автомобильного топлива стоит менее десяти центов за литр.

На второй строчке — Иран. Здесь цена литра бензина составила $0.28.

Третье место — у Кувейта. в этйо арабской стране литр бензина АИ-95 стоит $0,35.

В первую десятку также вошли Нигерия ($0,41 за литр), Египет (43 центов), Саудовская Аравия ($0,54), Малайзия ($0,54), Индонезия (67 центов), ОАЭ (68 центов)

Замыкает топ-10 стран с самым дешевым бензином Россия — $0,72 за литр.

Как следует из рейтинга, самый дорогой бензин в мире — в Гонконге — $2,09 за литр.

Далее идут Норвегия ($2,02) и Нидерланды ($1,93).