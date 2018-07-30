Рынок пикапов в России набирает обороты

В России растут продажи новых пикапов, о чем свидетельствует недавнее исследование «Автостат Инфо». Мы выяснили, что за первое полугодие рост рынка пикапов в РФ составил 42,5% к аналогичному периоду 2017 года. В количественном выражении объем реализации таких машин вырос соответственно с 4668 до 6650 ед. В июне нынешнего года рынок пикапов вырос в продажах на 27,3%, увеличившись с 888 до 1130 ед. соответственно.

UAZ Pickup стал лидером рынка пикапов по результатам продаж за первые шесть месяцев. Покупатели прибрели 2489 таких машин, что на 94,5% превысило продажи модели за тот же период 2017 года. Второе место в рейтинге рынка новых пикапов занял Mitsubishi L200. Продажи этой модели за первое полугодие выросли на 274,5% и составили 1408 ед. против 376 машин, реализованных годом ранее. На третье место переместился прежний фаворит рынка пикапов, модель Toyota Hilux . В отчетное полугодие продажи Toyota Hilux сократились на 16,5% и составили 1256 ед. Топ-5 самых востребованных в РФ пикапов в первом полугодии составили также «ВИС-2349» (740 авто, +12,8%) и Volkswagen Amarok (316 ед., -21%).

Добавим, что с начала года и по июнь включительно россияне приобрели 3319 пикапов-иномарок, что на 29% больше количества машин, проданных в этом сегменте годом ранее (2570 ед.). Продажи российских пикапов в тот же период выросли на 58,8%, то есть с 2098 до 3331 ед.