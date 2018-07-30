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Водителей избавят от неудобных ситуаций с номерами
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Водителей избавят от неудобных ситуаций с номерами 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российских автовладельцев могут избавить от крайне неудобных ситуаций, сообщает Life.
По информации портала, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву изменить действующие законы таким образом, что водителям, продавшим свои авто в другом регионе и желающим при этом сохранить свои номера, не придется ездить в другой субъект федерации на новой машине.
По мнению парламентария, необходимость делать это создает крайне неудобные ситуации для автомобилистов. В связи с этим он предложил главе МВД отвязать номера от региона продажи машины и позволить водителям ставить авто на учет в любом месте, имея документы о сданном на хранение номере.
«Я сам автолюбитель», — отметил Саралиев.
В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что реализация идеи депутата не станет проблемой, если ГИБДД откажется от «физической» сдачи номеров, а водители возьмут на себя изготовление новых.
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