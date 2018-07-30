Lamborghini установила новый рекорд Нюрбургринга

Месяц назад лемановский прототип Porsche 919 Hybrid Evo установил новый абсолютный рекорд «Северной петли». Он проехал трассу за 5 минут 19,55 секунды, обновив достижение 1983 года. А теперь пал лучший круг для серийных автомобилей.

Принадлежал он Porsche 911 GT2 RS, но еще не представленный Lamborghini Aventador SVJ (его премьера должна состояться до конца лета) оказался быстрее на две секунды. Результат «итальянца» — 6 минут 44,97 секунды. Видеодоказательство рекордного заезда появилось в канале марки на Youtube.

По предварительной информации, Aventador SVJ оснащен двигателем V12 мощностью около 770-800 л.с. В комплектацию входит система активной аэродинамики ALA. Машине модернизировали трансмиссию, а кузовные панели выполнены из композитных материалов.