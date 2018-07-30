Ещё
Раскрыта внешность нового лифтбека Lada Granta
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта внешность нового лифтбека Lada Granta 

Motor.ru 58 минут назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии и видео с обновленной Lada Granta в кузове «лифтбек». Машину удалось заснять в Сочи во время съемок рекламного ролика. Снимки новинки опубликованы на странице сообщества Lada Granta FL во ВКонтакте.
Аналогично седану и хэтчбеку передняя часть «лифтбека» выполнена в фирменном «X-стиле». У модели полностью поменялась головная оптика, бампер и решетка радиатора. В боковых зеркалах появились встроенные повторители поворотников.
Ранее были опубликованы снимки машины в кузове «хэтчбек», которая придет на смену Kalina. Последнюю после обновления «Гранты» снимут с производства, а все модификации включат в состав посвежевшего семейства.
Информации о технической начинке обновленной Lada Granta нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».
По предварительной информации, дебют обновленной «Гранты» состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.
Motor.ru: последние новости
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году В России начались продажи обновленных Logan и Sandero Bugatti сделала для «Широна» панорамную крышу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Запаска с секретом
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Названы самые опасные дороги в России
Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина4
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение