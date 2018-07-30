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Opel может вернуться в Россию
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Opel может вернуться в Россию 

CarClub 1 час назад
Фото: opel
Компания Opel рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Об этом пишет портал autonews.ru со ссылкой на представителя европейского офиса компании Михаэля Гюнтгенса. По его словам, производитель постоянно анализирует возможности для дальнейшего расширения бизнеса на других рынках, в том числе российском.
«Россия — очень привлекательный рынок, а у компании Opel там богатое наследие. Но пока решение относительно российского рынка не принято», — уточнил собеседник издания.
Заявление, судя по всему, имеет под собой почву. Некий неназванный источник в «Опеле», знакомый с ситуацией, подтвердил, что вопрос о возвращении в Россию активно рассматривается. А дилеры даже называют примерный срок возобновления продаж (первый квартал 2019 года) и возможную линейку: Astra, кроссовер Grandland X и фургон Combo.
Напомним, что разговоры о возвращении «Опеля» на наш рынок пошли после перехода марки под контроль альянса PSA. Однако год назад представители и немецкой, и французской компаний отрицали факт обсуждения такой возможности. Не исключено, что сейчас ситуация поменялась. Тем более, что Opel в последние месяцы стал приносить прибыль.
Opel объявил об уходе из России весной 2014 года.
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