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Aston Martin Varekai получит гибридный двигатель AMG
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Новый кроссовер Aston Martin Varekai получит гибридный двигатель AMG 

LiveCars.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Не так давно мы сообщали, что Aston Martin запустит в производство свой первый кроссовер Varekai, а сейчас в прессу просочились возможные варианты силовых установок для автомобиля.
Главный креативный директор компании Aston Martin Марек Райхманн отметил, что на новом авто может использоваться гибридная силовая установка от Mercedes-AMG на шесть цилиндров.
Речь идет об электрифицированном моторе обьемом три литра, который устанавливается на автомобили Mercedes-AMG 53-й серии, и позволяющий получить 429 лошадиных сил мощности при 520 Нм крутящего момента.
При этом Райхманн категорически отверг слухи о возможной дизельной версии кроссовера, заявив, что такого не будет никогда.
Что касается дизайна, вероятно, что серийное авто будет существенно отличаться от ранее продемонстрированного концепта. По его словам, окончательная версия авто будет в пятидверном исполнении и сосредоточена на спортивной составляющей.
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