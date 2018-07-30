Раритетный советский лимузин продается за 25 млн рублей

Раритетный лимузин времен советского союза продается за 25000000 рублей

Коллекционный экземпляр автомодели ЗИС-110, которая видела Сталина, предлагается в Санкт-Петербурге за баснословную сумму в 25000000 рублей.

Как утверждает владелец раритетного авто, машина прошла всего 1000 километров и стоит на рынке не менее 31000000 рублей. Так что его цена вполне себе демократичная. Продавец уверен, что тот, кто приобретет данное авто останется огромном выигрыше еще и потому, что машины такого класса будут только расти в цене.

Обсуждаемая автомодель 1953 г.в. по сути является первой советской версией лимузина. Всего таких машин за все время было произведено 2089 единиц.

Эксклюзивность машин данной линейки подчеркивает еще и тот факт, что производство автомодели ЗИС-110 было под личным контролем главы советского государства.

Вероятно это было причиной и высокого качества данной серии.

Предлагаемый экземпляр находится в полном рабочем состоянии. Все узлы и детали — оригинальные.