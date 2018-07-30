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В Австрии построили 1325-сильный карбоновый гиперкар
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В Австрии построили 1325-сильный карбоновый гиперкар 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Австрийская компания Milan Automotive GmbH, основанная бывшим гонщиком Маркусом Фуксом, представила свою первую модель — гиперкар Red. Марка названа в честь породы хищных птиц, выведенной в Австрии. Всего планируется выпустить лишь 99 таких автомобилей.
«Сегодня вы можете ездить на очень красивой машины, высокотехнологичном монстре, троне на колесах или автомобиле, который служит лишь одной цели — привлечь всеобщее внимание. И это именно то, что мы хотим сделать со своим суперкаром», — заявил Фукс.
В конструкции «Милана» будет использоваться только углепластик. Из этого материала сделают кузовные панели, шасси и элементы подвески. Ступицы колес при этом изготовят из титана по технологии выборочной лазерной плавки, которая похожа на 3D-печать. Масса машины составит 1300 килограммов.
В движение заднеприводный гиперкар будет приводить 6,2-литровая «восьмерка» с четырьмя турбинами, построенная фирмой AVL, одним из поставщиков Формулы-1. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Мощность силовой установки — 1325 лошадиных сил и 1400 Нм (при 6000 оборотах в минуту).
С нуля до «сотни» новинка сможет ускоряться за 2,47 секунды, до 200 километров в час — за 5,46 секунды, а до 300 — за 9,98 секунды. Максимальная скорость превысит 400 километров в час.
Также машина получит карбон-керамические тормоза (шестипоршневые спереди и четырехпоршневые сзади), подвеску с изменяемым дорожным просветом (минимальный и максимальный клиренс — 90 и 135 миллиметров соответственно), колесные диски из алюминиевого сплава.
На данный момент компания уже продала 18 из 99 гиперкаров. Стоимость каждой машины — около двух миллионов евро. Заказчики получат свои машины не ранее 2020 года.
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